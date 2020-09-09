Сумчанам покажуть «МироТворчість» 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день Миру, день загального припинення вогню і відмови від насильства.

Всіх бажаючих запрошують у Конгрес-центр СумДУ о 14:00 на урочисте відкриття художньої виставки "Миротворчість" в рамках реалізації Програми по відновленню миру та діалогу для внутрішньо-переміщених жінок "Голос жінки має силу".

Цьогоріч виставка «МироТворчість» об’єднала найкреативніших та найтворчіших митців Сумщини, що представлятимуть свої художні твори.

Викладачі Сумської дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка – Любов Ярцова (член НСМНМУ), Тетяна Мельник; керівник Народної студії образотворчого мистецтва «Світ фарб» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю – Ольга Москаленко та керівник народної студії з вишивки та бісер плетіння, член НСМНМУ – Наталії Бабенко глибоко попрацювали над концепцією вернісажу.

Виставка налічує до 40 робіт, на яких діти відобразили тепло, любов та мир.

«МироТворчість», так глибоко та хвилюючи звучить назва виставки. Що ми відчуваємо промовляючи цю назву? В чому полягає створення миру? З чого починається мир на землі? Що кожен з нас може зробити для припинення воєнних дій на Сході країни і встановлення миру? Всі ці питання хотіли розкрити для нас талановиті учні та педагоги.

Любов, тепло, молитву за Україну і світ, учасники виставки показують через живописні малюнки, мережані витинанки, графічні замальовки вишиті Слобожанські рушники та сорочки, з орнаментикою та символікою нашого народу.

Роботи що представлені на вернісажі створені за останні два роки, всі учасники виставки є постійними переможцями фестивалів та конкурсів на Міжнародному та Всеукраїнському рівні.

Організаторами виставки виступають ГО "Інтелект Сумщини" та кафедра психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ.

Проект "Голос жінки має силу 2020" реалізується у 10 регіонах України – Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Метою проекту є установлення в суспільстві гендерної рівності, розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому рівні, забезпечення виконання в Україні умов Резолюції 1325 РБ ООН «Мир. Жінки. Безпека», послаблення напруження та пом’якшення конфліктів у суспільстві шляхом спільної творчої діяльності.