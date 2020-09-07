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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51483

Поліція Сумщини шукає зниклого чоловіка

Білопільським відділенням поліції ГУНП в Сумській області розшукується безвісно зниклий чоловік - Губеня Олег Петрович, 31.05.1975 року народження, уродженець села П'ятихатки Павлоградського району Дніпропетровської області раніше проживаючий в селі Павлівка, вулиця Гагаріна, 77 Білопільського району Сумської області, який 07.08.2020 року, близько 07.00 год., пішов з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, плечі прямі, обличчя овальне, лоб по висоті середній вертикальний, брови дугоподібні, очі темні, ніс середній прямий, губи середні з виступанням нижньої, уші овальні середні, волосся сиве, зачіска коротка

Особливі прикмети: шрам посередині живота від «сонячного сплетіння» до низу живота, зправа внизу живота невеликий шрам від дренжу після операції, над обома бровами зверху маються шрами близько 3 см.
Був одягнений: светр синього кольору із зеленими горизонтальними полосками, класичні брюки чорного кольору, резинові шльопки чорного кольору.

Усім, кому будь-що відомо про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до Білопільського відділення поліції за адресою: Сумська обл., м.Білопілля, вул.Соборна,76, або за телефонами: 9-12-80, 0503278785, 102 (з мобільного безкоштовно).

Білопільське відділення поліції ГУНП в Сумській області

 
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