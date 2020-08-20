Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Михаила Кощия.

Из-за порыва на линии диаметром 150 мм на территории Токаривской насосной станции не получают воду жители д. №№ 24-81 по ул. Михаила Кощия. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.