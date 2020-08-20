Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Из-за порыва на линии диаметром 150 мм на территории Токаривской насосной станции не получают воду жители д. №№ 24-81 по ул. Михаила Кощия.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
В связи с проведением работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 150 мм по улице Герасима Кондратьева, 136/1 сегодня,...
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
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В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака и ул. Романа Атаманюка....