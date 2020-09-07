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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17550

На Сумщине заболел коронавирусом 21 школьник

Об этом сегодня, 18 сентября, во время брифинга сообщила директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

По ее словам, на сегодня в области подтвержден диагноз COVID-19 у 21 школьника и 22 работников учреждений среднего общего образования. Также заболели 9 работников дошкольных учреждений.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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