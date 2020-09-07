На Сумщине заболел коронавирусом 21 школьник Об этом сегодня, 18 сентября, во время брифинга сообщила директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

По ее словам, на сегодня в области подтвержден диагноз COVID-19 у 21 школьника и 22 работников учреждений среднего общего образования. Также заболели 9 работников дошкольных учреждений.