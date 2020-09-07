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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар

17 сентября в 22:45, спасатели получили информацию, что по ул. Березовая Роща в Шостке возник пожар на территории частного домовладения.

На вызов выезжал дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части и дежурное отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, масштабный пожар обнаружила соседка в тот момент, когда огонь полностью охватил две хозяйственные постройки, летнюю кухню, сеновал и дровник. Хозяин, 1943 г.р., рискуя собственной жизнью, зашел в горящее хозяйственное сооружение и вывел из него скот. Мужчина получил ожоги, его госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Уже через 5 минут после вызова пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент возникла угроза перекидывания огня на 2 жилых дома. В 23:41 пожар был локализован, в 00:21 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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