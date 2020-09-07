На Сумщине на карантине 41 класс и одна школа

- Полностью остановлен образовательный процесс в Кролевецкой школе № 2, - доложила она. – А все по области у нас в 41 классе приостановлено обучение и организована дистанционная форма обучения. Всего на самоизоляции 1639 учеников и учителей.
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