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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2329

Сумчан запрошують на майстер-клас «Джазова майстерня – 2020»

Наступної п’ятниці, 25 вересня, у Сумах відбудеться майстер-клас «Джазова майстерня – 2020» за участі лауреатів IV фестивалю «Джаз – Вітраж», повідомляє відділ культури.

О 15:00, у концертній залі Сумської обласної філармонії цього року для учасників розкриє свої професійні виконавські та методично-педагогічні «секрети» Заслужена артистка України, доцент Київського національного інституту культури і мистецтв, провідна українська джазова вионавиця Ольга ВОЙЧЕНКО. Її творчим партнером стане Заслужений діяч мистецтв України, голова конкурсного журі, композитор, аранжувальник, засновник і керівник джаз-гурту «Араміс» Володимир ПРИХОЖАЙ.

У зв’язку з карантином, кількість місць обмежена, а відтак охочих закликають поспішати та заздалегідь зареєструватися

Детальніше за тел.: (066)8551745; (050)7265380.

Вартість майстер-класу – 50 гривень.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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