Сумчан запрошують на майстер-клас «Джазова майстерня – 2020»

О 15:00, у концертній залі Сумської обласної філармонії цього року для учасників розкриє свої професійні виконавські та методично-педагогічні «секрети» Заслужена артистка України, доцент Київського національного інституту культури і мистецтв, провідна українська джазова вионавиця Ольга ВОЙЧЕНКО. Її творчим партнером стане Заслужений діяч мистецтв України, голова конкурсного журі, композитор, аранжувальник, засновник і керівник джаз-гурту «Араміс» Володимир ПРИХОЖАЙ.

У зв’язку з карантином, кількість місць обмежена, а відтак охочих закликають поспішати та заздалегідь зареєструватися.

Детальніше за тел.: (066)8551745; (050)7265380.

Вартість майстер-класу – 50 гривень.