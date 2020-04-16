На Сумщине спасатели помогли женщине, которая упала в канализационный колодец (видео)

В пгт Великая Писаревка на ул. 40 лет Победы на заброшенном частном дворе в канализационный колодец упала жительница поселка. По предварительным данным, под женщиной провалились старые доски покрытия колодца, на которые она случайно стала.
На место вызова прибыло отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, глубина колодца составляла около 1,8 м, кроме потерпевшей в нем мог поместиться только один человек.
Медработники оказали необходимую помощь и обезболивание женщине, которая сломала ногу, поэтому пришлось подождать, пока лекарство подействует. После этого спасатели осторожно подняли пострадавшую на поверхность, предварительно надев на нее пожарную каску, чтобы старая кирпичная облицовка колодца случайно не травмировала женщину. На носилках пострадавшую перенесли в «скорую», которая доставила ее в больницу.
Всего в операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 5 человек личного состава на 1 единицы техники.
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