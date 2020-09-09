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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55270

Ветерани АТО з Сум можуть пройти безкоштовну професійну перепідготовку в рамках проєкту «Норвегія-Україна»

Залучення до проекту надасть ветеранам можливість отримання освіти для успішного працевлаштування за спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці України, або для створення власного (сімейного) бізнесу.

Міністр у справах ветеранів України Сергій БЕССАРАБ та президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» Володимир РУБЦОВ підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає взаємодію з питань підтримки ветеранів у рамках проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему».

Проєкт реалізується в Україні вже понад 16 років. За цей період його учасниками стали понад 11 тисяч осіб, серед них понад 1600 учасників АТО/ООС.

У рамках підписаного меморандуму передбачається проведення тренінгів, семінарів та навчальних візитів, надання інформації та консультацій щодо актуальних проектів у сфері адаптації ветеранів, їхніх родин і родин загиблих.

«Для нас важливо дати можливість ветеранам реалізувати себе. Участь в проекті – реальний шанс для ветеранів та їхніх родин отримати кваліфіковану професійну перепідготовку, а в подальшому успішно працевлаштуватися або відкрити власний бізнес», – підкреслив Сергій Бессараб.

У свою чергу Володимир Рубцов зазначив, що участь у проекті надає ветеранам не лише можливість отримати документ про отриману освіту.

«У взаємодії з державними установами, громадськими організаціями, фондами, місцевими адміністраціями і бізнесом, ми і після завершення курсів з перепідготовки, підтримуємо наших випускників. Все це дозволяє реалізувати не теоретичну, а реальну адаптацію учасників проекту у суспільстві», – сказав президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації».

 
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