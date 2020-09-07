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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10208

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

17 сентября в 14:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Обтово Кролевецкого района.

На тушение направили местную пожарную команду, пожарную команду из с. Реутинцы и, преодолев расстояние в 18 км, на место вызова прибыло отделение очередного караул 22-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, огонь охватил кровлю и перекрытие на значительной площади. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянное, обложенное кирпичом. Возникла угроза для расположенного рядом другого жилого дома владельцев данного двора.

Для дозаправки водой автоцистерны пришлось направлять к водонапорной башне, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения. В 15:04 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность опрокидывания огня на другое здание. В 16:26, использовав около 14 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 2 единицы техники местных пожарных команд.

Общество

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