Часть Сум сегодня ночью будет без воды Ночью будет приостановлено Токаревский водозабор.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии даметром 500 мм по улице Замостянская, 83 сегодня, 18 сентября в 23:00 будет приостановлена Токаревской насосная станция.

Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

ул. Замостянская и прилегающие к ней улицы;

р-н Василевки;

ул. Героев Крут;

ул. Заливная;

ул. Ивана Сирка;

пр. Михаила Лушпы;

ул. Интернационалистов;

ул. Харьковская;

ул. СКД;

ул. Екатерины Зеленко;

ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.