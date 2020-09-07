Часть Сум сегодня ночью будет без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии даметром 500 мм по улице Замостянская, 83 сегодня, 18 сентября в 23:00 будет приостановлена Токаревской насосная станция.
Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:
ул. Замостянская и прилегающие к ней улицы;
р-н Василевки;
ул. Героев Крут;
ул. Заливная;
ул. Ивана Сирка;
пр. Михаила Лушпы;
ул. Интернационалистов;
ул. Харьковская;
ул. СКД;
ул. Екатерины Зеленко;
ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.