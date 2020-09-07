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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34421

В Сумах полиция устроила погоню за наркодилерами, поставлявшими марихуану в колонию

По результатам спецоперации под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры раскрыта группа из трех человек, которые наладили канал поставки наркотических веществ в исправительное учреждение (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, отбывая наказание, один из заключенных организовал в колонии своеобразный бизнес, в частности реализовывал сокамерникам наркотическое средство «каннабис». Наркотики он получал от своих товарищей, находившихся на свободе. Договариваясь по телефону о месте и времени, дельцы приезжали под стены колонии и перебрасывали на территорию пакет с запрещенными веществами. Задокументировано 4 эпизода незаконного перемещения в колонию наркотических средств.

В четверг, 17 сентября, во время очередной попытки перебросить пакет на территорию учреждения два человека были задержаны. При этом мужчины пытались скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, устроив при этом ДТП. У задержанных изъято около 1 кг вещества, похожего на «каннабис». В то же время проведены обыски в колонии, где у организатора наркоторговли обнаружено и изъято пакет с веществом растительного происхождения и телефон.

В настоящее время все изъятые вещества направлены на экспертное исследование. Задержанным прокуратура согласовала сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Деятельность группы прекращено по материалам Управления стратегических расследования Сумским отделом полиции прb силовой поддержке спецподразделения КОРД, роты особого назначения и патрульной полиции при содействии руководства колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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