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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12230

Пограничники Сумского отряда задержали браконьера

17 сентября в Белопольском районе пограничники Сумского отряда прекратили факт браконьерства - незаконный вылов раков запрещенными орудиями лова.

В ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд на берегу реки Сейм неподалеку от населенного пункта Рыжевка обнаружил и задержал гражданина Украины. Местный житель с использованием 7 раколовок сумел поймать 33 рака.

За нарушение правил рыболовства на 38-летнего правонарушителя составлены административные материалы по ст. 85 КУоАП. О данном факте сообщено сотрудников рыбоохранного патруля.

До рассмотрения дела в суде орудия лова хранятся в пограничном подразделении. Раки возвращены в естественную среду - выпущены в реку Сейм.

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