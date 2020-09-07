Пограничники Сумского отряда задержали браконьера 17 сентября в Белопольском районе пограничники Сумского отряда прекратили факт браконьерства - незаконный вылов раков запрещенными орудиями лова.

В ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд на берегу реки Сейм неподалеку от населенного пункта Рыжевка обнаружил и задержал гражданина Украины. Местный житель с использованием 7 раколовок сумел поймать 33 рака.

За нарушение правил рыболовства на 38-летнего правонарушителя составлены административные материалы по ст. 85 КУоАП. О данном факте сообщено сотрудников рыбоохранного патруля.

До рассмотрения дела в суде орудия лова хранятся в пограничном подразделении. Раки возвращены в естественную среду - выпущены в реку Сейм.