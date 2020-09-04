Полиция Сумщины разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки 60 000 гривен Женщина стала жертвой известной мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП».

За помощью в полицию обратилась 81-летняя жительница города Конотоп. Она рассказала правоохранителям, что накануне на ее стационарный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся ее внуком. Он взволнованно начал рассказывать, что попал в ДТП, в результате которого получил тяжелые травмы и требует немедленного дорогостоящего лечения. Сначала собеседник попросил у бабушки 40000 гривен, а когда та согласилась - попросил еще столько же. Однако женщина объяснила, что такой суммы нет, но всего она сможет дать 60 000 гривен.

Затем в диалог с потерпевшей вступил другой человек, назвавшийся врачом. Он долгое время, с видом знатока дела, рассказывал пожилой женщине о травмах и лекарственных средствах, которые необходимы для лечения ее внука. А потом сказал, что деньги нужны немедленно и за ним сейчас приедет его знакомый.

Взволнованная женщина, не ставя под сомнение слов своего собеседника, быстро собрала все свои сбережения и передала их незнакомцу, который через несколько минут появился на пороге ее дома.

Лишь на следующее утро бабушка позвонила зятю и узнала, что на самом деле с ее внуком все хорошо, а она стала жертвой аферистов.

Правоохранители начали комплекс оперативных и розыскных мероприятий, направленных на установление лиц злоумышленников и места их нахождения. Следователями же сейчас решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.