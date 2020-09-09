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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33181

В Белополье поймали карманника

Злоумышленник украл у 29-летнего пассажира маршрутного такси мобильный телефон, который впоследствии планировал продать.

С заявлением о потере мобильного телефона в Белопольское отделение полиции обратился 29-летний житель г. Ворожба. Мужчина рассказал правоохранителям, что мобильный исчез из кармана, когда он ехал в маршрутке.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранителям стало известно, что к исчезновению телефона может быть причастен ранее судимый 58-летний мужчина. Придя к нему домой, полицейские пообщались с ним, и тот подтвердил, что это его рук работа и добровольно выдал полицейским украденную мобилку.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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