Сумы по-прежнему в «оранжевой» зоне, «желтых» зон становится больше Сегодня, 18 сентября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о новом распределении карантинных зон.

Конотоп, Лебедин и Ромны, а также Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области попали в «желтую» зону по уровню распространения коронавирусной инфекции. Областной центр остается в «оранжевой» зоне. Все остальные населенные пункты и районы области находятся в «зеленой зоне».

Напомним, что на 18 сентября в области выявлено 2807 случаев COVID-19 (+83 за сутки), 7 человек за сутки умерло (всего 49).