На Сумщине мужчина убил чупакабру? (фото) На днях не похожее ни на собаку, ни на лису существо заметили жители Недригайлова.

Животное бродило по дворам и давило домашнюю птицу. Пока его не убил один из хозяев. Об этом сообщил в Фейсбуке редактор местного издания «Голос Посулья» Игорь Скрипченко.

«О загадочных существах, которые давят птицу и пьют ее кровь, мы уже годами слышим из средств массовой информации. В народе этих хищников прозвали чупакабрами.

Их неоднократно видели и в нашем районе. На днях не похожую ни на собаку, ни на лису существо заметили жители улицы Спортивная в Недригайлове. Животное бродило огородами, словно высматривала себе добычу. В одном хозяйстве, где живет сама женщина, животное задавило 50 штук различной птицы.

Передавив большинство птицы в ее хозяйстве, неизвестный зверь перебрался в соседний курятник. Вот здесь ему не повезло. Заметив нежелательного гостя, хозяин мгновенно закрыл его в помещении и убил. По его словам, это существо было не агрессивное и слабое, имело в длину до метра, хвост около 50 см и большие сильные клыки. И очень неприятный запах.

Будем надеяться, что с убийством этого существа проблемы, связанные со смертью птицы у жителей этой улицы, закончатся и родственников у зверя нет. На фото – убитое животное», - написал Игорь Скрипченко.