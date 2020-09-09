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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33569

Директор «Мануфактуры» идет в мэры Сум

Кандидатом на должность городского головы Сум от партии «За майбутнє» стал директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.

Об этом стало известно 18 сентября во время общего собрания Сумской городской организации политической партии, которое состоялось в Сумах.

Напомним: Владимир Лободин в 2015 году баллотировался в горсовет и облсовет от партии «УКРОП», но не прошел.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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