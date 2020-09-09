Директор «Мануфактуры» идет в мэры Сум Кандидатом на должность городского головы Сум от партии «За майбутнє» стал директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.

Об этом стало известно 18 сентября во время общего собрания Сумской городской организации политической партии, которое состоялось в Сумах.

Напомним: Владимир Лободин в 2015 году баллотировался в горсовет и облсовет от партии «УКРОП», но не прошел.