Количество случаев заболевания COVID-19 на Сумщине значительно выросло - подробности По состоянию на 19 сентября 2020 г. в Сумской области зарегистрировано 2916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 109 человек (Сумы - 84, Шостка - 1, Конотоп - 4, Ромни - 1, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 2, Сумской р-н - 12, Ямпольский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 50 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумской р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1302 человека, из них за минувшие сутки - 46 (Сумы - 24 Конотоп - 7, Белопольский р-н - 4, В.Писаревский - 1, Конотопский р-н - 4, Недригайловский р-н - 3, Сумской р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 1652 случая заболевания,

в Сумском районе - 186,

Белопольский район - 95,

Буринский район - 15,

пгт Великая Писаревка - 3,

г. Глухов - 27,

Глуховский район - 17,

г. Конотоп - 152,

Конотопский район - 59,

Краснопольский район - 28,

Кролевецкий район - 101,

г. Лебедин - 42,

Лебединский район - 2,

пгт Липовая Долина - 1,

Недригайловский район - 75,

г. Ахтырка - 86,

Ахтырский район - 22,

Путивльский район - 14,

г. Ромны - 94,

Роменский район - 48,

Середино-Будский район - 31,

Тростянецкий район - 81,

г. Шостка - 78,

Шосткинский район - 3,

Ямпольский район - 4.