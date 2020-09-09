Количество случаев заболевания COVID-19 на Сумщине значительно выросло - подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 109 человек (Сумы - 84, Шостка - 1, Конотоп - 4, Ромни - 1, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 2, Сумской р-н - 12, Ямпольский р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 50 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумской р-н).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1302 человека, из них за минувшие сутки - 46 (Сумы - 24 Конотоп - 7, Белопольский р-н - 4, В.Писаревский - 1, Конотопский р-н - 4, Недригайловский р-н - 3, Сумской р-н - 3).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 1652 случая заболевания,
в Сумском районе - 186,
Белопольский район - 95,
Буринский район - 15,
пгт Великая Писаревка - 3,
г. Глухов - 27,
Глуховский район - 17,
г. Конотоп - 152,
Конотопский район - 59,
Краснопольский район - 28,
Кролевецкий район - 101,
г. Лебедин - 42,
Лебединский район - 2,
пгт Липовая Долина - 1,
Недригайловский район - 75,
г. Ахтырка - 86,
Ахтырский район - 22,
Путивльский район - 14,
г. Ромны - 94,
Роменский район - 48,
Середино-Будский район - 31,
Тростянецкий район - 81,
г. Шостка - 78,
Шосткинский район - 3,
Ямпольский район - 4.