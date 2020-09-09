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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:13681

Как бесплатно сделать ПЦР-тест на коронавирус?

Министр здравоохранения Украины Степанов объяснил алгоритм поведения при подозрении на COVID-19.

Сдать ПЦР-тест на коронавирус в любом городе Украины можно бесплатно, однако необходимо придерживаться конкретного алгоритма, - об этом 19 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов на очередном брифинге.

Министр пояснил, что семейные врачи, в случае симптомов коронавирусной инфекции у пациентов, должны отправлять бригады для проведения бесплатного ПЦР-тестирования.

"ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы", -подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что деньги за ПЦР-тестирование при обращении к семейному врачу уже заплачены. Пациенту не придется платить ни копейки. Однако в министерство неоднократно жалуются люди, которым дают направление на сдачу анализа в частные лаборатории.

"Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях", - сказал Степанов.

При этом он напомнил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией. 

Однако, как показывает практика, бесплатно получается далеко не всегда.

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