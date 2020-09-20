Количество новых случаев заболевания COVID-19 на Сумщине остается высоким - подробности

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили в 107 человек (Сумы - 72, Шостка - 3, Конотоп - 7, Лебедин - 1, Белопольский р-н - 1, Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 4, Тростянецкий р -н - 3, Белопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, С. Будский р-н - 4, Сумской р-н - 5, Тростянецкий р-н - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 50 летальных случаев.
Сейчас от Covid-19 в Сумской
области выписаны 1313 человек, из них за минувшие сутки - 11 (Сумы - 6, Сумский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 4).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в м. Суми было зафиксировано 1723
случаи заболевания,
в Сумском районе - 191,
Белопольский район - 96,
Буринский район - 16,
пгт Великая Писаревка - 3,
м. Глухов - 27
Глуховский район - 17
м. Конотоп - 159,
Конотопский район - 59,
Краснопольский р-н - 32,
Кролевецкий район - 104,
м. Лебедин - 43,
Лебединский р-н - 2,
пгт Липовая Долина - 1,
Недригайловский район - 76,
м. Ахтырка - 86,
Ахтырский р-н - 23
Путивльский район - 14
м. Ромны - 94,
Роменский район - 49,
Кролевецкий р-н - 35,
Тростянецкий район - 84,
м. Шостка - 82,
Шосткинский р-н - 3,
Ямпольский р-н - 4.
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