Количество новых случаев заболевания COVID-19 на Сумщине остается высоким - подробности По состоянию на 20 сентября 2020 в Сумской 3023 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили в 107 человек (Сумы - 72, Шостка - 3, Конотоп - 7, Лебедин - 1, Белопольский р-н - 1, Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 4, Тростянецкий р -н - 3, Белопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, С. Будский р-н - 4, Сумской р-н - 5, Тростянецкий р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 50 летальных случаев.

Сейчас от Covid-19 в Сумской

области выписаны 1313 человек, из них за минувшие сутки - 11 (Сумы - 6, Сумский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в м. Суми было зафиксировано 1723

случаи заболевания,

в Сумском районе - 191,

Белопольский район - 96,

Буринский район - 16,

пгт Великая Писаревка - 3,

м. Глухов - 27

Глуховский район - 17

м. Конотоп - 159,

Конотопский район - 59,

Краснопольский р-н - 32,

Кролевецкий район - 104,

м. Лебедин - 43,

Лебединский р-н - 2,

пгт Липовая Долина - 1,

Недригайловский район - 76,

м. Ахтырка - 86,

Ахтырский р-н - 23

Путивльский район - 14

м. Ромны - 94,

Роменский район - 49,

Кролевецкий р-н - 35,

Тростянецкий район - 84,

м. Шостка - 82,

Шосткинский р-н - 3,

Ямпольский р-н - 4.