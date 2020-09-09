Почему Горводоканалу возобновили подачу электричества, несмотря на долг Представители Сумского областного и городского советов гарантировали вмешаться в ситуацию с долгом "Горводоканала" перед "Сумыоблэнерго". Они должны рассмотреть возможность выделения средств "Горводоканалу" для погашения задолженности.

Такой ответ дало общество на запрос Суспільного.

Чтобы избежать социальной напряженности и, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, "Сумыоблэнерго" в очередной раз пошло навстречу коммунальному предприятию и представителям власти, говорится в письме.

"Надеемся, проблема будет решена, ведь безвозмездно предоставлять услуги энергетическая компания не имеет права. Стабильное распределение электроэнергии зависит от своевременной оплаты за предоставленные услуги, что гарантировано правилами розничного рынка электрической энергии ", - отмечается в ответе.

Также добавляется, что своевременный расчет потребителей с "Горводоканалом" и погашение долгов за водоснабжение и водоотведение также поможет избежать проблемы расчета между предприятиями. В частности, согласно предоставленной информации "Горводоканала" одним из крупнейших должников перед ними является АО СМНПО, погашение задолженности которого помогло бы водоснабжающей компании рассчитаться с АО "Сумыоблэнерго".