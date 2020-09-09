Лента

admin
admin
Сегодня 15:11190

Почему Горводоканалу возобновили подачу электричества, несмотря на долг

Представители Сумского областного и городского советов гарантировали вмешаться в ситуацию с долгом "Горводоканала" перед "Сумыоблэнерго". Они должны рассмотреть возможность выделения средств "Горводоканалу" для погашения задолженности.

Такой ответ дало общество на запрос Суспільного.

Чтобы избежать социальной напряженности и, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, "Сумыоблэнерго" в очередной раз пошло навстречу коммунальному предприятию и представителям власти, говорится в письме.

"Надеемся, проблема будет решена, ведь безвозмездно предоставлять услуги энергетическая компания не имеет права. Стабильное распределение электроэнергии зависит от своевременной оплаты за предоставленные услуги, что гарантировано правилами розничного рынка электрической энергии ", - отмечается в ответе. 

Также добавляется, что своевременный расчет потребителей с "Горводоканалом" и погашение долгов за водоснабжение и водоотведение также поможет избежать проблемы расчета между предприятиями. В частности, согласно предоставленной информации "Горводоканала"  одним из крупнейших должников перед ними является АО СМНПО, погашение задолженности которого помогло бы водоснабжающей компании рассчитаться с АО "Сумыоблэнерго".

Экономика

Новости

Количество новых случаев заболевания COVID-19 на Сумщине остается высоким - подробности
Сегодня 10:28
Сумы по-прежнему в «оранжевой» зоне, «желтых» зон становится больше
18.09.2020 17:58
Почему Горводоканалу возобновили подачу электричества, несмотря на долг
Сегодня 15:11
Как бесплатно сделать ПЦР-тест на коронавирус?
Сегодня 10:13
Директор «Мануфактуры» идет в мэры Сум
Вчера 12:33
Количество случаев заболевания COVID-19 на Сумщине значительно выросло - подробности
Вчера 12:06
Ветерани АТО з Сум можуть пройти безкоштовну професійну перепідготовку в рамках проєкту «Норвегія-Україна»
Вчера 10:55
Сумчан запрошують на майстер-клас «Джазова майстерня – 2020»
Вчера 09:23
Сумчанам покажуть «МироТворчість»
Вчера 08:18
«Виктория» с Сумщины получила элитного соперника в кубке Украины
18.09.2020 21:43
На Сумщине мужчина убил чупакабру? (фото)
18.09.2020 18:04
В Сумах строят шхуну для детского парка
18.09.2020 17:39
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.