Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03347

Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске.

Во время проверки гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по его задержанию.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске и подлежит аресту и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 151 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью) и ст. 287 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Молдова.

Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.

Право Пограничники

По тематике

28.07.2020 16:58

Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине (видео)

27 июля недалеко от пункта пропуска «Юнаковка» на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России....

Сумські прикордонники про порядок використання малих літальних апаратів в прикордонні
10.07.2020 10:14

Сумські прикордонники про порядок використання малих літальних апаратів в прикордонні

Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань....

На Сумщине восстановлена возможность пешего пересечения границы в функционирующих пунктах пропуска
07.07.2020 10:19

На Сумщине восстановлена возможность пешего пересечения границы в функционирующих пунктах пропуска

C 7 июля на участке Восточного регионального управления ГПСУ восстановлено возможность пешего пересечения границы с Россией....

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
03.07.2020 12:58

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань

З цією метою Сумський прикордонний загін започатковує цикл інформаційних повідомлень з метою роз’яснення громадянам правил в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування...

Сумські прикордонники запрошують на службу
29.05.2020 12:21

Сумські прикордонники запрошують на службу

Державна прикордонна служба України цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.