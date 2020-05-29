Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники

Во время проверки гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по его задержанию.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске и подлежит аресту и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 151 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью) и ст. 287 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Молдова.
Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.
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