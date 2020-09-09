В Ромнах в ДТП травмировалась 66-летняя мопедистка

Как предварительно установили правоохранители: 48-летний водитель автомобиля «Дачия Дастер», остановившись у тротуара, резко открыл водительскую дверь, что и привело к столкновению с мопедом, который двигался позади него.
В результате дорожно-транспортного происшествия, местная жительница получила телесные повреждения и «скорой» была госпитализирована в Роменскую центральную районную больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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