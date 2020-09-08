В Боромле пожарные спасли жилой дом В 21:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сеновала в с. Боромля Тростянецкого района на Сумщине.

На тушение направили местную сельскую пожарную команду и, преодолев расстояние в 20 км, на место вызова прибыло отделение очередного караул 24-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, огонь охватил деревянный сеновал, где находилось 2 т сена. Возникла угроза перекидывания возгорания на сухую растительность, что привело бы к более быстрому распространению пламени и создало опасность возгорания расположенного неподалеку жилого дома. В 21:40 пожарные локализовали возгорание, отвернув угрозу от здания. В 22:20 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.