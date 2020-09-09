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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:34407

Как сумчанка переболела коронавирусом

Сумчанка Екатерина Михалева написала в Фейсбуке, как заболела и справилась с COVID-19.

«Перехворіла на корону, та як то було.

Ввечері піднялася температура 38,5. Нещодавно приїхала з мандрівки тож загуглила симптоми. Виявилося, що в мене зникло відчуття смаку\запаху, в носі відчуття ніби води наковталася та дуже сильна слабкість. Температура швидко впала до 37. Подзвонивши лікарці мене попросили прийти в лікарню і зробити ПЛР тест. Всі з ким живу також мали всі ті ж самі симптоми тому пізніше теж зробили тести.

Результат тесту я мала через тиждень (як в новинах пишуть кількість захворівших за минулий день). Але поки чекали результати різні лікарі всім нам прописали купу пігулок від ГРВІ. Мій результат позитивний, тому на всякий випадок, а вдруг шо, мене відправили на КТ, яке показало правосторонню пневмонію, та в іншого члена сім'ї двосторонню з ураженням 40% легень. Госпіталізацію нам ніхто не пропонував. Ніяких симптомів пневмонії в нас не було, і це як виявилося дуже часте явище.

Тести всіх інших були негативними.

Тоді нам повиписували купу антибіотиків, і в пігулках, і в уколах та нову гору ліків від пневмонії. Від корони пігулок нема. Через тиждень робила повторний тест, результат якого знову чекала тиждень. Результат прийшов негативний.

І про найдивніше:

Де я знайшла вірус - невідомо, бо всі з ким контактувала - живі і здорові. Як формують статистику захворівших - для мене загадка. Як лікують корону - ніяк. Чи лікують антибіотики корону або пневмонію - ніт. Як дізнатися чи вилікувала пневмонію - ніяк. (повторне КТ можна робити тільки через місяць\півтора), але в справках пишуть шо вже здорова і ліків не приймаю.

Я випадково загуглила симптоми корони, випадково зробила КТ та дізналась про пневмонію. Пощастило, якась "легка форма".

Коли почала публікувати що захворіла, то багато людей відповідало типу "ого, так шо це правда. ти оце перша захворіла тепер буду маску одягать". В той же час інші писали про те як складно вони перехворіли, дехто з операціями. Деякі ще в лютому.

Просто задумайтеся скільки народу ходить хворого, і не знають про це бо "само пройде". А скільки з підозрою, чекаючи результати тесту, ходять в магазинах\аптеках.

А комусь досі складно одягнути маску та відійти тримати дистанцію в черзі», - написала она.

Общество Коронавирус

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