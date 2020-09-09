Полиция Шостки выясняет обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста Происшествие произошло в поселке Воронеж Шосткинского района. 41-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил падение, в результате чего получил телесные повреждения.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции.

Правоохранители выяснили, что авария произошла в центре поселка, на закругленном участке дороги. Двигаясь по проезжей части, мотоциклист не справился с управлением, выехал на обочину и упал. Пострадавшего «скорой» доставили в больницу.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.