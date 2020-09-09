Полиция Шостки выясняет обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции.
Правоохранители выяснили, что авария произошла в центре поселка, на закругленном участке дороги. Двигаясь по проезжей части, мотоциклист не справился с управлением, выехал на обочину и упал. Пострадавшего «скорой» доставили в больницу.
По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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