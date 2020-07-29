В Сумах прошел чемпионат Украины среди 9-летних хоккеисток

В соревнованиях приняли участие 5 команд из г. Сумы и Борисполь. Важно отметить, что для многих спортсменов это были первые всеукраинские старты. Несмотря на это, дети показали замечательное понимание игры, знание правил и огромную жажду к победе.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1. ДЮСШ «Колосок» Борисполь - тренер Наталья Васюкова
2. СДЮШОР «Динамо»-1 Сумы - тренеры Елена Свистюр, Инна Бондаренко
3. СДЮШОР «Динамо»-2 Сумы - тренеры Наталья Ткач, Виктория Стеценко
4. ОДЮСШ Сумы - тренер Николай Шаповал
5. СДЮШОР «Динамо»-3 Сумы - тренеры Виктория и Елена Матвеенко, Инна Нюкина
Были отмечены лучшие игроков чемпионата Украины в игровых номинациях:
- лучшим вратарем стала игрок команды ДЮСШ «Колосок» - Лобода Анастасия;
- бомбардиром стала игрок команды СДЮШОР «Динамо»-1 - Гуменюк Арина;
- лучшим игроком стала игрок команды СДЮШОР «Динамо»-1 - Тимохина Ульяна.
11-13 сентября в Сумах прошли игры 1-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве....
11-13 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
Объединенная команда, составленная из шосткинских и сумских игроков, выступит в чемпионате Украины по хоккею на траве среди мужских команд....
3-5 августа прошли игры на кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд....
ХК «Минск» выиграл «золото» чемпионата Беларуси по хоккею на траве....