В Сумах прошел чемпионат Украины среди 9-летних хоккеисток 16-19 сентября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2010-2011 г.р.

В соревнованиях приняли участие 5 команд из г. Сумы и Борисполь. Важно отметить, что для многих спортсменов это были первые всеукраинские старты. Несмотря на это, дети показали замечательное понимание игры, знание правил и огромную жажду к победе.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1. ДЮСШ «Колосок» Борисполь - тренер Наталья Васюкова

2. СДЮШОР «Динамо»-1 Сумы - тренеры Елена Свистюр, Инна Бондаренко

3. СДЮШОР «Динамо»-2 Сумы - тренеры Наталья Ткач, Виктория Стеценко

4. ОДЮСШ Сумы - тренер Николай Шаповал

5. СДЮШОР «Динамо»-3 Сумы - тренеры Виктория и Елена Матвеенко, Инна Нюкина

Были отмечены лучшие игроков чемпионата Украины в игровых номинациях:

- лучшим вратарем стала игрок команды ДЮСШ «Колосок» - Лобода Анастасия;

- бомбардиром стала игрок команды СДЮШОР «Динамо»-1 - Гуменюк Арина;

- лучшим игроком стала игрок команды СДЮШОР «Динамо»-1 - Тимохина Ульяна.