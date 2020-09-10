В Сумах столкнулись две легковушки

Как выяснилось, водитель Volkswagen во время разворота не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с ВАЗом, водитель которого двигался во встречном направлении. После этого ВАЗ выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на информационный стенд автозаправочной станции.
Вследствие ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Патрульные составили на руководителя Volkswagen протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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