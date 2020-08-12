На Сумщине прогнозируют бабье лето

21 сентября на Сумщине: переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С на поверхности почвы заморозки 0 ..- 3 °С, днем +15 .. + 20 °С.
22 - 23 сентября: малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +19 .. + 24 °С.
24 - 25 сентября: малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +21 .. + 26 °С.
До конца недели и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
С 4 сентября на Сумщине ожидаются небольшие осадки и понижение температуры....
Вечером 21-го и ночью 22 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с....
17 - 19 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с....
До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....