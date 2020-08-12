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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:28120

На Сумщине прогнозируют бабье лето

Антициклон Manfred принесет на следующей неделе настоящее «бабье лето».

21 сентября на Сумщине: переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С на поверхности почвы заморозки 0 ..- 3 °С, днем +15 .. + 20 °С.

22 - 23 сентября: малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +19 .. + 24 °С.

24 - 25 сентября: малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +21 .. + 26 °С.

Общество Прогноз погоды

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09.09.2020 11:04

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С понедельника на Сумщину вернется летнее тепло
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С понедельника на Сумщину вернется летнее тепло

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12.08.2020 15:21

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До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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