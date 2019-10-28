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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:21216

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

В Броварах прошли чемпионаты Украины по грепплингу и панкратиону среди юношей и девушек 2009-2010, 2007-2008 и 2005-2006 г.р.

Ожидаемо удачно выступили на нем воспитанники сумского СК «SKIF», которые завоевали для сборной Сумщины три золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды. Чемпионом Украины в разделе грэпплинг стал Даниил Плаксиенко, серебряными призерами Марк Лепчей и Роман Шовкопляс. Бронзу завоевал Илья Леоненко, который улучшил свой результат, поднявшись на вторую ступеньку пьедестала в разделе грэпплинг ги на следующий день.

В разделе «традишн» снова лучшим в своей весовой категории стал Даниил Плаксиенко. Вместе с ним победу праздновал Роман Шовкопляс, младший брат которого Вадим Шовкопляс в возрастной категории 2009-2010 г.р. стал серебряным призером. Бронзовыми призерами среди юношей 2007-2008 г.р. стали Тимур Цюпка и Марк Лепчей.

Подготовили спортсменов тренеры Дмитрий Неткачев, Александр Томенко и Денис Ткаченко.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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