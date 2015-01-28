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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині на місці народження Никанора Онацького встановили пам’ятний знак

‎ 19 вересня відбулось непересічне арт-дійство на Сумщині - встановлено пам’ятний знак Никанору Онацькому у селі Хоменкове Липоводолинської ОТГ.

Про це написав сумський художник Костянтин Аленінський у Фейсбуці.

«Підсумок співпраці Берестівка - Хоменкове - Суми - Липова Долина.

Проект "Арт-пам’ятки Липоводолинщини" Берестівської загальноосвітньої школи (пам’ятний знак робили школярі 11-го класу разом з вчителями!).

Ідея від компанії "Верижиця", програма "Пантеон С (Сумщини)"

Це вперше заїхали на батьківщину Никанора Харитоновича такою потужною кумпанією (9 машин!!! - як казав мій дід: "ціла схвадьба"), більшість бачили один одного вперше, але співпрацювали як досвідчений єдиний механізм: вчасно, потужно, з настроєм, з позитивом!!!

Дуже приємно, що доличились до нас керівництво Липоводолинської ОТГ - голова Сергій Миколайович Нищета та секретар Ростислав Савченко, староста Хекало Іван Петрович. Обговорили перспективи локації на наступний рік.

Бібліотекар Світлана Гаркава показала, де приблизно стояла хата Онацьких.

Підтримали проект і Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького, від них приїхав до локації десант музейних працівників. Був там і цікавий водій Олександр - ми його назвали "Михайлово чудо".

Безмежна дяка всім берестівцям (директор школи - Віктор Гречаник та завуч Валентина Помазан), які долучились - унікальні позитивні щасливі...очі горять!!!

Молодці і мої сумчани Євген Нечипоренко, Наталья Радченко - Євгене, лопата заслугувала окреме фото за встановлення вже двох пам’ятних знаків в цьому році "урочище Бурлюк" / "Онацький".....і це ще не вечір.

Hryhorii Starykov дяка за професійну комунікацію всього процесу», - написав він.

Досуг Никанор Онацкий

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