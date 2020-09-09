На Сумщине еще 94 новых случая заболевания COVID-19: в Сумах 55 Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Ситуация с Сумах остается обостренной. Как в Украине в целом, так и в городе наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусной болезнью, - начала она. – Продолжаются регистрироваться значительные цифры новых больных. Так, например, в пятницу мы имели 84 случая, в субботу 72. Остается также значительная нагрузка на больницы. Количество умерших за неделю также не уменьшается. Чаще всего в тяжелой форме болеют люди зрелого и пожилого возраста, а также больные из групп риска любого возраста – имеющие сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие хронические болезни. На сегодня в 5-й горбольнице на лечении 51 человек, на прошлой неделе мы еще развернули там дополнительные койки – всего там 55. Работаем над дальнейшим увеличением коечного фонда. 12 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии: 10 человек на кислородной поддержке, 2 – на искусственной вентиляции легких. Также в интенсивных отделениях есть 7 больных, которые получают кислород свободным потоком и 28 человек с подтвержденной болезнью. В детской больнице находятся 26 детей: трое с подтвержденным диагнозом, 23 с подозрением. Один ребенок в отделении интенсивной терапии.

В Сумской области за прошлую неделю заболеваемость увеличилась на 12,4%, заболело 615 человек. Из них 68% - жители Сум – 419 человек. На предыдущей недели мы имели 340 случаев. По городу количество новых случаев возросла на 19%. Среди заболевших за неделю 30 детей и 14 медработников. К сожалению, на прошлой неделе мы имеем 5 летальных случаев. Всего по области за неделею 14 летальных случаев в следствие коронавирусной болезни. На прошлой неделе выздоровело 158 человек, из них 8 детей и 8 медработников.

С начала тестирования в Сумах зафиксировано 1777 человек с позитивным ПЦР-исследованием, среди них 1664 взрослых и 113 детей. За последние сутки выявлено 55 человек, выздоровел 1. На сегодня на лечении находятся 1203 больных. Всего с начала тестирования выздоровело 31,2% заболевших, а именно 556 человек. Заболело 113 детей, 37 из них уже выздоровело, и 102 медработника, 39 из которых выздоровели. Всего по Сумам имеем 18 летальных случаев, все проходили стационарное лечение. По Сумской области 3117 подтвержденных случаев, за последние сутки 94. Из них 51 больной, 1 за последние сутки. 1315 пациентов выздоровели. 2198 медработников заболели.