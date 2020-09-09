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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум пригрозил подчиненным увольнением за участие в предвыборной кампании

Мэр Сум Александр Лысенко, который сам занимается самоагитацией, обратился к подчиненным, которые собираются идти на выборы.

- На что хотел бы обратить ваше внимание, вы видите, что у нас начинается избирательный процесс, выдвижение кандидатов, - начал он во время аппаратного совещания 21 сентября. – Я хотел бы всех предупредить: независимо от какой партии вы будете выдвигаться, закон запрещает сегодня агитировать на рабочем месте, агитировать в рабочее время, использовать сегодня ресурсы, которые у вас есть, если вы работаете в Сумском горсовете или в органах местного самоуправления и с госорганах. Закон запрещает проводить агитацию. Если вы уже являетесь субъектом выдвижения, или являетесь членом партии и агитируете, я прошу вас не делать этого, не нарушать закон. Если вы хотите агитировать, - пожалуйста, в отпуск и работайте. Но в рабочее время этого делать нельзя. Я об этом вам сообщаю, дисциплинарное взыскание соответствующее будет, вплоть до увольнения. Чтобы вы меня правильно поняли. Многие уже не успевают делать свою работу, я это вижу. Если вам ваша политическая ангажированность в работе, бросайте работу.

Напомним6 сам мэр Сум с кучей подчиненных почти каждый день проводить по 3-4 встречи во дворах многоэтажек, начиная с 16.00, уже больше месяца, называя это «выездными личными приемами», на которых собираются по несколько десятков человек, часто без масок, где собирают пожелания жителей на будущее…

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