На Сумщине 3117 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 21 сентября в Сумской области 3117 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 94 человек (Сумы - 55, Шостка - 1, Конотоп - 4, Ромны - 6, Ахтырка - 5, Глухов - 1, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 2, Глуховский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 4, Середина-Будский р-н - 1, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 51 летальный случай, из них 1 - за прошедшие сутки (Глухов).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1315 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы, Роменский р-н).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1777 случаев заболевания, в Сумском районе - 194, Белопольский район - 98, Бурынский район - 16, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 29, Глуховский район - 20, г. Конотоп - 162, Конотопский район - 59, Краснопольский р-н - 32, Кролевецкий район - 105, г. Лебедин - 47, Лебединский р-н - 2, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 78, г. Ахтырка - 91, Ахтырский р-н – 24, Путивльский район – 14, г. Ромны - 100, Роменский район - 53, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 86, г. Шостка - 83, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 4.