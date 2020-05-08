В Сумах пройдут антитеррористические учения

Тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением специальной техники и вооружения с участием подразделений ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Во время учений предусматривается временное ограничение передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.
Управление СБУ в Сумской области просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
В случае обнаружения подозрительных предметов, получения информации в отношении лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, транспортным коммуникациям, местам массового скопления людей, просим граждан обращаться на горячую линию Управление по телефону (0542-) 610-069, по номеру 102, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.
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