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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41331

В Сумах пройдут антитеррористические учения

В течение 24-25 сентября на территории г. Сумы и Сумского района состоятся плановые тактико-специальные антитеррористические учения.

Тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением специальной техники и вооружения с участием подразделений ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Во время учений предусматривается временное ограничение передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

Управление СБУ в Сумской области просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

В случае обнаружения подозрительных предметов, получения информации в отношении лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, транспортным коммуникациям, местам массового скопления людей, просим граждан обращаться на горячую линию Управление по телефону (0542-) 610-069, по номеру 102, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.

Право Антитеррористические учения СБУ

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