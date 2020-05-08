В Сумах пройдут антитеррористические учения В течение 24-25 сентября на территории г. Сумы и Сумского района состоятся плановые тактико-специальные антитеррористические учения.

Тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением специальной техники и вооружения с участием подразделений ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Во время учений предусматривается временное ограничение передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

Управление СБУ в Сумской области просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

В случае обнаружения подозрительных предметов, получения информации в отношении лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, транспортным коммуникациям, местам массового скопления людей, просим граждан обращаться на горячую линию Управление по телефону (0542-) 610-069, по номеру 102, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.