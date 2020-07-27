За неделю на Сумщине зарегистрировано 710 ЧП В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 24 здания, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 77 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 34 здания, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму 3 млн. 35 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 33 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, - это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.