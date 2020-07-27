Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32126

За неделю на Сумщине зарегистрировано 710 ЧП

В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 24 здания, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 77 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 34 здания, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму 3 млн. 35 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 33 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, - это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

По тематике

07.09.2020 10:00

За неделю на Сумщине зарегистрировано 574 ЧП

В результате пожаров 3 человека погибли, 4 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 4 единицы автотракторной техники....

31.08.2020 09:21

За неделю на Сумщине зарегистрировано 353 ЧП

В результате пожаров погиб 1 человек, еще 1 - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 3 единицы автотракторной техники....

17.08.2020 10:43

За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 ЧП

Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 5 единиц автотракторной техники....

03.08.2020 11:49

За неделю на Сумщине зарегистрировано 167 ЧП

В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий, 2 единицы автотракторной техники....

27.07.2020 10:51

За неделю на Сумщине зарегистрировано 136 ЧП

В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий, 3 единицы автотракторной техники....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.