В Сумах на самоизоляции 27 классов Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

- На сегодня заболели коронавирусом 13 школьников и 8 педработников, - поделилась она. – 27 классов мы отправили на дистанционное обучение в половине школ.