В Сумах на самоизоляции 27 классов

- На сегодня заболели коронавирусом 13 школьников и 8 педработников, - поделилась она. – 27 классов мы отправили на дистанционное обучение в половине школ.
По состоянию на 21 сентября в Сумской области 3117 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Сумчанка Екатерина Михалева написала в Фейсбуке, как заболела и справилась с COVID-19....
По состоянию на 20 сентября 2020 в Сумской 3023 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 18 сентября, во время брифинга сообщила директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова....