Сумские борцы отличились в Скадовске

Воспитанники Сумской ДЮСШ «Спартак» приняли участие и показали отличный результат. Орлюк Владислав, Докашенко Иван - I место; Опара Назар, Поляков Максим, Слипушко Александр, Гелих Иван, Дудник Евгений - II место; Долгополов Герман, Зозуля Евгений, Гребченко Илья - III место. Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Руслан Лемешенко, Юлия Тарабар и Руслан Тарабар.
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