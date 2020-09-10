«Сумыгаз»: взрыва газа в Шостке не было Как сообщили в ПАО «Сумыгаз», сообщение о якобы взрыве газового водонагревателя в жилом доме городе Шостка не соответствуют действительности.

На месте работают специалисты «Сумыгаза». По информации врачей относительно пострадавших есть факт отравления угарным газом. Напомним: сегодня мэр Шостки Николай Нога на аппаратном совещании сообщил о взрыве газовой колонки в одном из жилых домов.