В Сумах сына подозревают в убийстве матери Происшествие произошло в минувшую субботу, в одном из частных домов областного центра.

Вернувшись вечером домой, 22-летний юноша обнаружил пропажу своей бабушки. Осмотрев все помещения, он нашел бездыханную старушку в подвале, с резаными ранами на теле.

Юноша позвал на помощь соседа, а уже тот сообщил в полицию по спецлинии «102». На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции Сумского отдела полиции и начала неотложные следственные действия.

Полицейские быстро установили, что между 70-летней пенсионеркой и ее 46-летним сыном, который проживал вместе с ней, случались ссоры. Поэтому под подозрение первым попал именно он. Оперативники разыскали мужчину, и в беседе с правоохранителями он сознался, что убийство матери - его рук дело.

В тот день между ним и матерью снова вспыхнула ссора на бытовой почве. Женщине очень не нравилось, что сын в последнее время пристрастился к спиртному. Не сдержавшись, он схватился за нож и причинил ей несколько ударов в туловище и шею, от которых она и умерла. Мужчина сбросил тело матери в погреб и ушел из дома прочь.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины и задержали злоумышленника соответственно ст. 208 УПК Украины. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.