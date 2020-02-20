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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський письменник отримав спецвідзнаку «Коронації слова»

20 вересня відбулася онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Цього року через карантинні умови «Коронація слова» не змогла провести традиційну церемонію нагородження, яка до того ж мала бути святково-ювілейною – конкурсу виповнюється 20 років. Тож організатори вдалися до нового формату – онлайн-церемонії.

Сумський письменник Владислав Івченко отримав спецвідзнаку за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка за сценарій «Криваві танці у Кутах».

«Колись я написав дуже сумне та страшне оповідання "Жучище" про болісний розпад особистості. Оповідання надрукував часопис "Наш", який проілюстрував його, як веселий наркоманський тріп. Я приздивувався, але що ж.

Минулого року режисер Іван Кравчишин попросив написати кінокомедію. Я спробував, але вийшла жорстка (а для декого може й жорстока) історія про сучасний український феодалізм. Сценарій називався "Криваві танці в Кутах" і в ньому дійсно багато крові та танців, хоча смішних моментів теж достатньо. Якщо і комедія, то дуже червоно-чорна.

Відправив сценарій на "Коронацію слова" і там він вчора отримав "Спеціальну відзнаку за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка (так-так, того самого, який тимчасово позеленів для партийного з"їзду СН)". У сценарії півсотні трупів, жах і відчай ледь задрапіровані гепі-ендом, а от комусь це здалося інтелектуальним гумором. Жартики жартую.

Розумію, що це проблема автора, якщо кажеш одне, а люди чують геть інше, але все одно дивно це якось.

P.S. Треба перейменуватися з "письменника від сохи" у "маестро інтелектуального гумору".

P.P.S. Історія мене так захопила, що на основі сценарію я написав роман "Чемпіонській бій Мері Дяків", який мав вийти цього року разом з повістями "Накохалися" і "Лисиця та Ніч" у збірці "Три битви з Лефіаваном". Але коронавірус виявився теж схильним до інтелектуального гумору і все зависло», - прокоментував свій приз Владислав Івченко у Фейсбуці.

Досуг Владислав Ивченко Коронация слова

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