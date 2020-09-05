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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50198

Сумские футзалисты потерпели обидное поражение в Харькове

В матче 5-го тура Экстра-лиги подопечные АФФК «Сумы» минимально уступили «Монолиту-Viva Cup»3:4.

«Монолит-Viva Cup» - «Сумы» - 4:3

«Монолит-Viva Cup»: Бутов - Бондарь, Рыбак, Овсянников, Голавль, Васильев, Чуднов, Терентьев, Пугач, Моспан, Змииивський, Сорокин - Мирошниченко.

«Сумы»: Петухов - Игумнов, Катеринин, Гуреев, Петренко, Зеленкевич, Ессаргини, Зеленский, Кефа, Целик, Острога, Байцур - Ситнер.

Голы: Моспан, 7, Терентьев, 10, Головень, 22, Чуднов, 36 - Целик, 15, 24, Катеринин, 17.

Предупреждение: Зимовский, 30 - Катеринин, 5, Зеленский, 40.

Удаление: Игумнов, 36

На 40-й минуте Чуднов не реализовал пенальти (перекладина).

Остальные результаты тура:

«ДЕ Трейдинг» (Донецкая обл.) 3-5 «ИнБев» (Житомир)

«Сокол» (Хмельницкий) 2-8 «ХИТ» (Киев)

«Кардинал-Ривне» (Ривне) 1-2 «Энергия» (Львов)

«Продэксим» (Херсон) 8-3 «Ураган» (Ивано-Франковск)

После пяти туров лидирует «Продэксим» - 15 очков, дальше – «Энергия» - 13, «Ураган» - 10… Сумчане на 7-м месте с 4 очками. Столько же еще у трех команд (с 6-го по 9-е место).

Спорт АФФК Сумы Футзал

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