Сумские футзалисты потерпели обидное поражение в Харькове

«Монолит-Viva Cup» - «Сумы» - 4:3
«Монолит-Viva Cup»: Бутов - Бондарь, Рыбак, Овсянников, Голавль, Васильев, Чуднов, Терентьев, Пугач, Моспан, Змииивський, Сорокин - Мирошниченко.
«Сумы»: Петухов - Игумнов, Катеринин, Гуреев, Петренко, Зеленкевич, Ессаргини, Зеленский, Кефа, Целик, Острога, Байцур - Ситнер.
Голы: Моспан, 7, Терентьев, 10, Головень, 22, Чуднов, 36 - Целик, 15, 24, Катеринин, 17.
Предупреждение: Зимовский, 30 - Катеринин, 5, Зеленский, 40.
Удаление: Игумнов, 36
На 40-й минуте Чуднов не реализовал пенальти (перекладина).
Остальные результаты тура:
«ДЕ Трейдинг» (Донецкая обл.) 3-5 «ИнБев» (Житомир)
«Сокол» (Хмельницкий) 2-8 «ХИТ» (Киев)
«Кардинал-Ривне» (Ривне) 1-2 «Энергия» (Львов)
«Продэксим» (Херсон) 8-3 «Ураган» (Ивано-Франковск)
После пяти туров лидирует «Продэксим» - 15 очков, дальше – «Энергия» - 13, «Ураган» - 10… Сумчане на 7-м месте с 4 очками. Столько же еще у трех команд (с 6-го по 9-е место).
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