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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31238

На Сумщині розпочались навчання територіальної оборони

На Сумщині розпочались масштабні навчання «Об’єднані зусилля 2020» в яких приймає участь вся країна. Навчання розпочались зі збору особового складу визначених підрозділів Сумської бригади територіальної оборони. Після чого відбулося приняття військової присяги військовослужбовцями підрозділів.

Фото Світлани Смоленської

  Довідково нагадуємо, що у другій половині вересня на всіх військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів під керівництвом Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака відбудуться стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля  2020». Тема навчань – «Управління міжвидовим (міжвідомчим) угрупуванням військ (сил) в операції сил оборони».  Про це повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ.

   Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля  2020» за своїм розмахом, складом сил та засобів і залученням наших партнерів є унікальними. Планується участь у навчаннях розвідувальної, винищувальної та бомбардувальної авіації країн-членів Альянсу, сумісне застосування сил спеціальних операцій та десантно-штурмових підрозділів у різних умовах обстановки. Буде здійснюватись прийняття, обробка та передача інформації від партнерів в інтересах вогневого ураження. Задіють прийняту на озброєння ЗС України автоматизовану систему управління зброєю. Планується масоване застосування частин та підрозділів ракетних військ і артилерії в комплексі з авіацією Повітряних Сил та зенітними ракетними військами.

   До навчань залучатимуться органи військового управління Збройних Сил України та інших складових сил оборони, визначені військові частини та підрозділи. Зокрема, у рамках СКШН «Об’єднані зусилля  2020» відбудуться навчання «Спільні зусилля» за участі військовослужбовців Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині, пройдуть міжнародні навчання «Репід Трайдент – 2020» за участі військовослужбовців 15 країн-партнерів.

   Загалом у навчаннях «Об’єднані зусилля  2020» візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців, з них до 8 тисяч – безпосередньо на полігонах під час практичної фази навчань. Планується залучити до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин. А також бойові кораблі, армійську авіацію та повітряні сили. У їхньому складі залучатимуться і зразки техніки, які нещодавно прийнято на озброєння Збройних Сил України. Зокрема, новітні комплекси «НЕПТУН», «ВІЛЬХА», безпілотні літальні комплекси «BAYRAKTAR».

    Елементи стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля  2020» відпрацюють практично на всіх військових полігонах України. Завдання виконуватимуть і сформовані військові частини та підрозділи територіальної оборони.

   Під час навчань органи військового управління та органи управління інших складових сил оборони здійснюватимуть управління військами (силами) та нарощуватимуть оперативні спроможності в ході ведення операції чи бойових дій. Військові навчання «Об’єднані зусилля  2020» дозволять на практиці відпрацювати декілька сценаріїв захисту України та закріпити практичними діями уміння та навички отримані військовослужбовцями протягом навчального року.

Ігор Скібчик

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