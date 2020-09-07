Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35182

Мошенники выманили у жительницы Шостки 150 тысяч

За непривлечение «внука» к мифической уголовной ответственности старушка отдала мошенникам все семейные сбережения.

В Шостке жертвой аферистов стала 81-летняя местная жительница. Днем в дом старушки пришли двое неизвестных мужчин, которые в разговоре представились сотрудниками полиции. Они рассказали  хозяйке, что ее внук стал виновником дорожной аварии, во время которой пострадала пожилая женщина. Потерпевшая, мол, находится в тяжелом состоянии в больнице, и для ее лечения нужны деньги. Они добавили, что родственнику за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.

Когда визитеры были в квартире, на домашний телефон пенсионерки позвонил еще и «внук», который попросил у нее 4 тысячи долларов США, как раз для лечения пострадавшей.

Испуганная женщина отдала «полицейским» указанную сумму, однако те добавили, что ситуация изменилась и нужны еще деньги. Опустошив все тайники в квартире, старушка отдала еще 1500 долларов США и 3000 гривен.

Впоследствии, после телефонного разговора с дочерью, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

18.09.2020 15:14

Полиция Сумщины разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки 60 000 гривен

Женщина стала жертвой известной мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП»....

12.09.2020 12:10

Полиция Тростянца разыскивает мошенника, который выманил у пенсионерки 53 000 гривен

Пытаясь уберечь свою банковскую карту от блокировки, 67-летняя женщина, сама того не подозревая, перечислила аферисту все свои сбережения....

08.09.2020 12:34

В Лебедине «целительницы» выманили у пенсионерки деньги и украшения

Пожилая женщина впустила в свою квартиру незнакомок и доверила им лечения больных ног. В результате пенсионерка потеряла 5000 гривен и...

08.09.2020 08:34

На Сумщине полиция разыскивает продавца «виртуального» товара

Более 20 тысяч гривен потерял 61-летний мужчина, пытаясь приобрести на одном из сайтов объявлений мотор для лодки....

07.09.2020 11:19

Сумские полицейские ищут мошенника, который выманил у 74-летнего пенсионера 25 тыс. грн

Мужчина, пытаясь уберечь свою банковскую карточку от блокировки, сам того не подозревая, перечислил все свои сбережения аферисту....

Новости

На Сумщине 3117 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:32
На Сумщине еще 94 новых случая заболевания COVID-19: в Сумах 55
Сегодня 08:39
Сумы по-прежнему в «оранжевой» зоне, «желтых» зон становится больше
18.09.2020 17:58
На Сумщине столкнулись легковушка и грузовик (видео)
Сегодня 15:05
На Сумщине директор госпредприятия забыл выплатить зарплату уволенным работникам
Сегодня 14:51
В Сумах «Мицубиши» столкнулся с маршруткой
Сегодня 14:41
Мошенники выманили у жительницы Шостки 150 тысяч
Сегодня 14:35
На Сумщині розпочались навчання територіальної оборони
Сегодня 14:31
У работника Ковпаковского районного суда Сум подтверждено заболевание COVID-19
Сегодня 14:08
Сумские футзалисты потерпели обидное поражение в Харькове
Сегодня 13:50
В Сумах столкнулись две легковушки
Сегодня 13:12
Сумський письменник отримав спецвідзнаку «Коронації слова»
Сегодня 12:35
view counter

Статьи

Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
Сегодня 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
Сегодня 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
Сегодня 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
Что делать, если появились симптомы COVID-19
14.09.2020 13:19
Анатолий Епифанов: В свое время медицина была доступной и хорошо финансировалась. Пришло время это вернуть
14.09.2020 11:00
Місцеві вибори. Сумщина: непрості часи для мера і три «колони» з півночі
13.09.2020 10:24
Дзвін Пам’яті в Києві дзвонив за сумчанами
10.09.2020 14:40
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.