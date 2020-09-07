Мошенники выманили у жительницы Шостки 150 тысяч За непривлечение «внука» к мифической уголовной ответственности старушка отдала мошенникам все семейные сбережения.

В Шостке жертвой аферистов стала 81-летняя местная жительница. Днем в дом старушки пришли двое неизвестных мужчин, которые в разговоре представились сотрудниками полиции. Они рассказали хозяйке, что ее внук стал виновником дорожной аварии, во время которой пострадала пожилая женщина. Потерпевшая, мол, находится в тяжелом состоянии в больнице, и для ее лечения нужны деньги. Они добавили, что родственнику за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.

Когда визитеры были в квартире, на домашний телефон пенсионерки позвонил еще и «внук», который попросил у нее 4 тысячи долларов США, как раз для лечения пострадавшей.

Испуганная женщина отдала «полицейским» указанную сумму, однако те добавили, что ситуация изменилась и нужны еще деньги. Опустошив все тайники в квартире, старушка отдала еще 1500 долларов США и 3000 гривен.

Впоследствии, после телефонного разговора с дочерью, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.