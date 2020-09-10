В Сумах «Мицубиши» столкнулся с маршруткой Сегодня, 21 сентября, на ул. Ильинской произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, водитель «Мицубиши Лансер» пытался развернуться на ул. Ильинской, но не учел дорожную ситуацию, что привело к столкновению с маршруткой. К счастью, никто не потрадал. Патрульные не стали составлять на виновника ДТП протокол, так как водители согласились составить европротокол.