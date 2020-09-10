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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41380

В Сумах «Мицубиши» столкнулся с маршруткой

Сегодня, 21 сентября, на ул. Ильинской произошло ДТП.

СТС

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, водитель «Мицубиши Лансер» пытался развернуться на ул. Ильинской, но не учел дорожную ситуацию, что привело к столкновению с маршруткой. К счастью, никто не потрадал. Патрульные не стали составлять на виновника ДТП протокол, так как водители согласились составить европротокол.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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