На Сумщине столкнулись легковушка и грузовик (видео) Автопроисшествие произошло на автодороге Н 12 «Сумы – Полтава».

Прибыв на место ДТП, патрульные предварительно установили, что 55-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения, допустила столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, 37-летний водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водительница получила телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.