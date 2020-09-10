На Сумщине столкнулись легковушка и грузовик (видео)

Прибыв на место ДТП, патрульные предварительно установили, что 55-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения, допустила столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, 37-летний водитель которого двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водительница получила телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.
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