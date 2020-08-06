Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19226

Шосткинские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины

С 18 по 21 сентября в Коростене проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2009-2010 г.р.

В чемпионате приняло участие восемь команд. Команда КДЮСШ «Барса» из Шостки в подгруппе обыграла команду из г.Черкассы 12:0 и команду ОСДЮШОР «Олимпия» г.Винница 6:1. А также сыграли вничью 3:3 с командой ГДЮСШ N1 г.Винница. Вместе с командой ГДЮСШ вышла в финальную четверку с одинаковым количеством очков. В финальной части чемпионата «Барса» уступила хозяевам 1:5 и выиграла у команды «Старт» Бердичевского района 3:0. Чемпионом Украины стала команда хозяев ХК «Политехник». «Барса» и ГДЮСШ набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, второе место заняли винничане. Третье место за «Барсой».

Лучшим вратарём чемпионата стал наш Вячеслав Противень.

Тренеры  команды - Мороз Илья, Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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