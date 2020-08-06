Шосткинские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины

В чемпионате приняло участие восемь команд. Команда КДЮСШ «Барса» из Шостки в подгруппе обыграла команду из г.Черкассы 12:0 и команду ОСДЮШОР «Олимпия» г.Винница 6:1. А также сыграли вничью 3:3 с командой ГДЮСШ N1 г.Винница. Вместе с командой ГДЮСШ вышла в финальную четверку с одинаковым количеством очков. В финальной части чемпионата «Барса» уступила хозяевам 1:5 и выиграла у команды «Старт» Бердичевского района 3:0. Чемпионом Украины стала команда хозяев ХК «Политехник». «Барса» и ГДЮСШ набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, второе место заняли винничане. Третье место за «Барсой».
Лучшим вратарём чемпионата стал наш Вячеслав Противень.
Тренеры команды - Мороз Илья, Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь.
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