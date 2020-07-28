В Сумах совершили разбойное нападение на массажный салон

Полицейским женщина рассказала, что в тот день около 20 часов в салон позвонил неизвестный и записался на сеанс массажа. Через некоторое время администратор услышала звонок в дверь и открыла, пустив неизвестного. А когда обернулась, чтобы их закрыть, мужчина достал оружие и начал угрожать ей, требуя денег.
Женщина сказала, что денег у нее нет, на что злоумышленник начал стрелять шумовыми патронами, а потом еще и повредил кассовый аппарат.
Напуганная работница салона отдала собственные 600 гривен. Однако это его не остановило, и он пошел по помещению, отрывая двери каждой комнаты. Там его увидели другие сотрудницы и клиенты, и сразу вызвали полицию.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Сум.
Правоохранители изъяли 9 гильз, стартовый пистолет, нож и другие личные вещи злоумышленника.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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