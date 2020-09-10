Белопольский УВК переходит на дистанционную форму обучения из-за коронавируса у Сегодня, 21 сентября, состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белопольская городского совета.

На повестку дня выносился вопрос перевода учреждения общего среднего образования Белопольский УВК: ОШ-ДУЗ №4 на дистанционную форму обучения в связи с обострением эпидемической ситуации, вызванной заболеванием педагогического состава коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заслушав информацию начальника отдела образования исполнительного комитета Белопольского горсовета Руслана Прейса о состоянии эпидемической ситуации, комиссией решено перевести Белопольский учебно-воспитательный комплекс: общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение №4 на дистанционную форму обучения с 22.09.2020 на 14 календарных дней до улучшения эпидемической ситуации, а работников заведения - на двухнедельную самоизоляцию.

Кроме того, родителям учеников учебного заведения в коем случае не допускать посещения их детьми заведений внешкольного образования в указанный период.

В Белопольском УВК же будут проведены соответствующие мероприятия и дезинфекция всех помещений.